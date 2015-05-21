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Каким он парнем был!

Галия ШИМЫРБАЕВА
Смерть певца словно уравняла всех и по возрасту, и по статусу. Вспомнить Батырхана и послушать песни – его собственные и песни других композиторов, ставшие классикой в его исполнении, – на площадь имени Абая перед Дворцом Республики пришли и родители, и дети, и простые горожане, и известные люди – более десяти тысяч человек. Среди них – аким города Ахметжан Есимов, который не говорил в этот вечер речей, а просто был вместе со всеми.
Вечер памяти начался с показа фрагмента шоу «Один в один», в котором Батырхан последние месяцы активно участвовал. В программе, вышедшей в эфир 16 апреля, российский певец Денис Клявер исполнял «Джулию», а соло на саксофоне к песне, ставшей его визитной карточкой, сыграл сам Батырхан. «Джулии» в нынешнем году, кстати, исполнилось 25 лет, но она так же актуальна, как и четверть века назад. А в тот апрельский день, когда она звучала, ничто еще не предвещало беды. Певец купался в любви мос­ковских друзей и поклонников.
– Батырхан считается лучшим певцом Евразии, – говорил ведущий «Один в один» Игорь Верник. – Этот удивительно тонкий, фантастически интеллигентный человек обладает таким музыкальным вкусом, равных которому в нашей стране найдутся единицы.
И обращаясь уже к Батырхану, ведущий сказал: «Я преклоняюсь искренне перед вашим талантом».
На родине певец внимательно следил за творчеством молодых и всегда поддерживал талантливых ребят. Вот как начинались его совместные проекты с популярной группой Chick flick. Несколько лет назад молодые музыканты создали экспериментальную версию популярного хита группы «А-студио» «Белая река» и выложили клип в социальные сети. Батырхану очень понравился смелый эксперимент, и он сам позвонил исполнителям, чтобы сказать им это. Позже пригласил ребят из группы Chick flick поучаствовать вместе с ним в съемках серии музыкальных роликов, потом была совместная работа на записи песни «Любит не каждый», где Батырхан исполнил соло на саксофоне.
Выступая на вечере памяти с пес­ней, положившей начало их дружбе с певцом, и с другими песнями из его репертуара, члены группы Chick flick говорили, что Батырхан относился к ним не просто по-отечески бережно, они исподволь учились у него служить родине своими пес­нями. Вспоминали, что, бывая на совместных гастролях за пределами Казахстана, Батыр много рассказывал там и о нашей музыке, и о нашем народе.
По словам близкого друга Батыра, генерального директора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова, музыкант, став ориентиром для молодых, своим примером показал, как нужно достойно носить имя Казах.
– Я не помню, чтобы на такие мероприятия приходило столько людей, – сказал брат певца Бауыржан Шукенов. – Его уход показал, для чего он жил. А жил он, чтобы мы были рядом, доверяли друг другу, чувствовали человеческое тепло. Он не зря прожил жизнь. После Батыра осталось много песен, которые вы еще не слышали, их не на один и не на два альбома. Мы все – и я, и его друзья, которые работали с ним, думаем, как сделать эти песни всеобщим достоянием, чтобы память о нем сохранилась в наших сердцах.

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