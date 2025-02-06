Какое наказание следует за сброс мусора на стихийные полигоны

С 10 января 2025 года внесены изменения в статью 344 КоАП, согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах

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За сброс мусора на стихийные полигоны (сброс отходов в неустановленные места) для физических лиц и предприятий налагается штраф от 100 до 1 000 МРП (от 393 200 тенге до 3 млн 932 тыс. 200 тенге), передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Совершение повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф для физических лиц и предприятий в размере от 200 до 2 000 МРП (от 786 400 тенге до свыше 7 млн тенге).