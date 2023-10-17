Какой будет погода этой зимой в Казахстане

Как отмечают синоптики, зима 2023-2024 гг. ожидается теплой с количеством осадков около и больше нормы.

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В РГП "Казгидромет" представили консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2023 - март 2024 года, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся: на севере РК в ночные часы до -20-27°С, днем до -8-13°С; в южной половине и на юго-западе страны ночью до -3-12°С, днем до -1+5°С.

При поступлении теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря воздух прогреется: в южной половине республики днем до +8+17°С; в северной половине до +3+10°С.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около и выше нормы 1°, на крайнем севере РК - ниже нормы на 1°. Количество осадков на большей части страны предполагается около нормы, в центральных и восточных регионах страны, а также в горных, предгорных районах юга и юго-востока республики - больше нормы.

В целом, как отмечают синоптики, зима 2023-2024 гг. ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики.

В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на 1°.

В январе и феврале на большей части РК осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части страны, меньше нормы - в северной половине республики.