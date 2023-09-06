Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

Отмечается, что 8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"На севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 18-25 тепла, а на западе, северо-западе Казахстана понижение до 13-23 тепла, на юге, юго-востоке страны основной фон температуры 22-30 тепла", – говорится в сообщении метеослужбы.