Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 7-9 сентября, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

Отмечается, что 8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"На севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 18-25 тепла, а на западе, северо-западе Казахстана понижение до 13-23 тепла, на юге, юго-востоке страны основной фон температуры 22-30 тепла", – говорится в сообщении метеослужбы. 

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