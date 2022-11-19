Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября

Синоптики рассказали о погоде на 19 ноября.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, передает Кazpravda.kz.

По всей территории страны пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга – сильные осадки, сообщает Казгидромет.

Лишь в центре и на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).