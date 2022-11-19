Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября

Общество

Синоптики рассказали о погоде на 19 ноября. 

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, передает Кazpravda.kz.

По всей территории страны пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга – сильные осадки, сообщает Казгидромет

Лишь в центре и на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Популярное

Все
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Общество , Россия
8 лет в бегах: 71-летнюю казахстанку задержали в России
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожа…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Общество
Пятилетнего мальчика связывали и морили голодом в многодетн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]