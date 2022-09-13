Какую помощь окажут пострадавшим от пожаров в Костанайской области

Напомним, Главой государства поручено обеспечить жильем лишившихся собственной крыши над головой в результате ЧС в кратчайшие сроки – до конца октября. Это главная причина, почему дома не строят в том мес­те, где люди жили раньше. Для расчистки территории от обломков понадобится дополнительное время, а в селе Аулие­коль уже имеется генеральный план на возведение нового микрорайона, утвержденный еще в 2017 году.

На возмещение материального ущерба, нанесенного стихией, могут рассчитывать как жители области, чьи дома уничтожены огнем полнос­тью, так и пострадавшие частично. Это касается тех, кто проживал в Карасуском и Аулиекольском районах. В последнем для 91 семьи уже возводят новые дома в райцентре – селе Аулиеколь. 85 семей переедут сюда из поселка Аманкарагай и шесть – из поселка Озерное.

– Генпланом определен земельный участок в 24 гектара земли под строительство 530 домов. Однако в свете пос­ледних событий решено на 12 гектарах возвести 91 дом. Есть мнение, что там плохая почва – солончаки, из-за чего часть лишившихся в результате пожара жилья людей не хочет переезжать в новые дома. Отмечу, что на этом месте дваж­ды проводились геологические изыскания независимыми экс­пертами. Состав грунта определен как имеющий влагу на уровне 3–3,5 метра и ниже. На основании этого приняты определенные проектные решения, которые гарантируют надежность и устойчивость строящихся домов. В частности, речь идет о применении технологии арматурного армопояса, а также фундаментных блоков и монолитных плит, – заверил руководитель управления строительства Костанайской области Берик Танжариков. – Все дома будут построены по единому проекту. Вне зависимости от того, какие жилье и участок были у пострадавших, каждый получит дом площадью 100 квадратных метров и земельный участок в 10 соток. К домам будет подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура: сети водо-, электро- и газоснабжения и подъездные пути. Возведением домов занимаются девять подрядных организаций, а подводить инфраструктуру будут три компании. Строительство уже началось: вырыты несколько десятков котлованов, ведется заливка бетона под фундамент.

Жители, во время пожара пострадавшие частично, также могут рассчитывать на компенсацию. Дома, которые уничтожены огнем не полностью и признаны возможными к восстановлению, оценит спецкомиссия. По окончании ее работы людям выплатят деньги.

Кроме того, все пострадавшие от пожаров получат выплаты из единого фонда «Қайырымдылық KZ». Причем эта помощь будет неоднократной. Известно, что сегодня в фонде аккумулировано более 700 млн тенге. Это пожерт­вования граждан Казахстана. В конце прошлой недели копилку фонда пополнил и экс-аким Костанайской области Сергей Кулагин, перечислив в помощь погорельцам 6 млн тенге.

– Деньги будут распределяться на нужды тех, кто пострадал от пожара как в Аулиекольском районе, так и в Карасуском. Уже принято первое решение: по 500 тысяч тенге на семью получат те, чьи дома сгорели в огне. На сегодня полностью сгоревшим признан 91 дом. Это первый транш. Далее деньги будут распределяться согласно решению комиссии, которая проводит оценку ущерба. Помимо того, что ведется оценка недвижимости, еще будет оцениваться сгоревшее в огне имущество. Мы уже обратились к гражданам, чтобы они написали заявление в ­акимат, прошли процедуру оценки ущерба, на основании которой получат полное возмещение. У кого-то это сарай, у кого-то крыша, а у кого-то хозпостройка... Ни один человек не останется без внимания, – сказала учредитель фонда «Қайырымдылық KZ» Гульмира Капенова.

К тому же на помощь пострадавшим в пожарах пришли и финансовые институты. Банк «Халык» заявил о списании всех кредитов погорельцам, а это около 20 млн тенге. И еще по 1 млн тенге выделят 91 семье из Аулиекольского района и восьми семьям из села Люблинка Карасуского района. Также по 1 млн тенге этим же семьям направит и Форте банк.

Предусмотрены выплаты и за павших из-за пожаров сельскохозяйственных животных. В Аулие­кольском районе обнаружены обгоревшие трупы 30 голов КРС, 2 голов МРС, 105 свиней и 130 – птиц, а в Карасуском районе в огне погибли восемь коров, 115 свиней и 582 домашние птицы. Останки павших сельхозживотных уничтожены в специальных инсинераторах и скотомогильниках.

– Возмещение ущерба по сельскохозяйственным животным, причиненного вследствие ЧС природного характера, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Процедуру будут проводить на основании заявления пострадавшего с предоставлением копии документов, удостоверяющих личность. Заявления от пострадавших принимает местный исполнительный орган, которым со дня регистрации заявления реализуется оценка причиненного ущерба. Размер возмещения определяется исходя из стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данном населенном пункте, – растолковал руководитель управления ветеринарии Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Помимо пострадавших от природных пожаров жителей на компенсацию могут рассчитывать и предприниматели, которые вели свой бизнес в Аулиекольском и Карасуском районах. В основном это компании, оказывающие придорожный сервис: СТО, магазины, кафе... В общей сложности в тех пожарах пострадало около двух десятков субъектов бизнеса: один в Карасуском районе, остальные – в Аулиекольском. Все они получат компенсацию, как и местные жители, после прохождения процедуры оценки понесенного ущерба.