Каныш Сатпаев – человек с большим сердцем

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Игорь Прохоров

В Национальном музее РК при поддержке Министерства культуры и информации состоялась международная научно-практическая конференция и выставка «Ұлт мақтанышы – Қаныш Имантаевич Сатпаев», посвященные 125-летию выдающегося ученого. В ее работе приняли участие государственные и общественные деятели, отечественные и зарубежные ученые.

фото Игоря Бургандинова

Внук академика – профессор Александр Третьяков – поделился воспоминаниями о своем дедушке. Он рассказал, как Каныш Имантаевич неукоснительно соблюдал режим дня, рано утром уходил на работу и, возвращаясь домой, тоже много трудился. У Сатпаева был дома уютный кабинет, куда он нередко допускал и маленького Сашу. Сегодня его внук, сам уже профессор, подчеркивает, что Каныш Имантаевич был не только большим ученым, но и очень человечным, внимательным к жизни своих учеников преподавателем.

– К нему домой часто приходили студенты, он всегда материально поддерживал тех, кто приехал издалека, у кого не было в городе родственников. И конечно же, помогал с учебой. Сегодня многие его воспитанники достигли больших высот в науке, вносят весомый вклад в развитие нашей страны, – говорил Александр Третьяков.

Директор Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Таджикистана Аминзода Пулод отметил, что Каныш Сатпаев инициировал открытие Академии наук не только в Казахстане, но и в Таджикистане. По его словам, имя Каныша Сатпаева неразрывно связано как с развитием индустрии и науки Казахстана, так и со становлением народного хозяйства, экономической и культурной жизни всех респуб­лик Советского Союза. Масштаб личности Сатпаева был поистине уникальным. Благодаря ему написаны самые яркие страницы истории исследования богатых недр Казахстана, создания металлургической базы молодой республики.

Сам ученый был большим знатоком казахской истории, литературы, этнографии, музыки и фольклора. В 1927 году он составил и опубликовал в Москве­ сборник казахского народного эпоса «Ер Едиге» тиражом в 3 тыс. экземпляров, передал 25 народных песен собирателю фольклора Александру Затаевичу, оставил множество работ о театре, искусстве, культуре, по воспитанию молодежи.

На выставке было представлено более сотни экспонатов, информирующих о жизни и деятельности Каныша Сатпаева. Значительная часть фотографий рассказывает о семье академика, его студенческой жизни, участии в разведочных работах в Карсакбае, где он начал свой трудовой путь, об открытии Жездинского рудника.

Сегодня именем академика названы город в Карагандинской области, Институт геологических наук в Алматы, Жезказганский горно-металлургический комбинат, малая планета в созвездии Тельца, ледник и горная вершина Джунгарского Алатау, минерал – сатпаевит. Восемь больших городов Казахстана своим улицам дали имя легендарного ученого. Уголок Сатпаева создан в Музее Революции в Москве, в Томском политехническом институте и Институте геологических наук им. К. Сатпаева.

В Астане в 2021 году по поручению Президента Касым-Жомарта­ Токаева на пересечении улиц Иманова и Мунайтпасова открыт памятник великому ученому. За выдающиеся достижения в области естественных наук учреждена премия его имени, создан Международный фонд К. И. Сатпаева.

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