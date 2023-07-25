Карагандинец пережил клиническую смерть, подавившись куском мяса (видео)

Врачи областной клинической больницы в городе Караганде спасли мужчину после клинической смерти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram медучреждения.

Скриншот с видео instagram.com/okb_krg/

Реаниматологи областной клинической больницы буквально вытащили с того света 36-летнего карагандинца. Мужчина поступил в состоянии клинической смерти. К остановке сердца привел несчастный случай – он подавился куском мяса во время субботнего обеда у родителей.

Когда карагандинец начал задыхаться, отец провел прием Геймлиха (первая помощь при закупорке верхних дыхательных путей инородным телом), но освободить дыхательные пути не удалось. Семья вызвала скорую помощь.

По словам медиков, уже при подъезде к больнице у пациента остановилось сердце.

«Доставили уже в состоянии клинической смерти без пульса, без дыхания. Сразу же провели прямую ларингоскопию, увидели инородное тело, которое закрывало вход в дыхательные пути – кусок мяса, удалили его корнцангом. Параллельно начали непрямой массаж сердца, сразу провели после удаления инородного тела интубацию трахеи, после чего сердце у него забилось», – вспоминает врач-реаниматолог областной клинической больницы Александ Собянин.

Вечером того же дня мужчина пришел в сознание, утром его сняли с аппарата ИВЛ. На следующий день пациента перевели в отделение. Сейчас карагандинец уже дома.

«Скорая помощь приехала в течение 5-7 минут в клинику, тут с реанимационного отделения нас уже встречали на каталке. Я очень благодарна врачам за то, что грамотно и быстро среагировали. Подключились не только врачи, но и младший медицинский персонал. Это, я считаю, не только сработал профессионализм, сработали человеческие качества, сердечные качества.

Я всем очень благодарна, заведующей отделением за то, что такие врачи работают. Благодарна за то, что наш сын остался с нами, с семьей, с детьми. Это большое счастье. Я благодарна областной клинической больнице, отделению реанимации областной станции скорой помощи», – говорит мама пациента Наталья Левина.