Карагандинские бизнесмены обсудили налоговые реформы

В Караганде прошла встреча вице-министра финансов Даурена Темирбекова с бизнес-сообществом Карагандинской области. Главная цель — обсуждение налоговых реформ, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В ходе встречи вице-министр Даурен Темирбеков озвучил предложения Правительства по дифференцированным ставкам НДС.

«Предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как сельхозтоваропроизводителей планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей предложено ввести промежуточную ставку в 10%. Таким образом, предлагаемая Правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%» - освобождение от налога», — сказал вице-министр.

Предлагается также снизить действующий порог постановки на учет по НДС – с 80 млн тенге до 15 млн.

В ходе встречи представители отраслевых ассоциаций выразили свое мнение касательно предлагаемых изменений в налоговое законодательство.

«Экономическая устойчивость начинается с эффективного управления государственными ресурсами, пересмотр системы стимулирования и рациональное использование бюджетных средств. Гранты стоит заменить на беспроцентные кредиты с отсрочкой, чтобы деньги возвращались в экономику», — заявил президент «Ассоциации содействия развитию частного предпринимательства РК» Владимир Быков.

От лица строителей выступил президент ОИПиЮЛ «Ассоциация застройщиков Карагандинской области», директор ПК «АСПАП» Толеген Ашимов, предложивший реализовывать инфраструктурные проекты через ГЧП, а также пересмотреть налоговую политику в сфере жилищного строительства.

«В проекте Налогового кодекса необходимо предусмотреть положение о том, что предприниматель не может нести ответственность за налоговые и прочие обязательства прочих лиц если данный контрагент зарегистрирован должным образом в госорганах», — добавил Толеген Ашимов.

На встрече предприниматели задали множество вопросов, касающихся отдельных отраслей и возможного влияния налоговых изменений на их деятельность. Бизнес-сообщество подчеркнуло, что при разработке новой налоговой политики важно учитывать мнение предпринимателей, поскольку именно они являются основными налогоплательщиками.

Подводя итоги, Даурен Темирбеков заверил, что все предложения будут зафиксированы, проанализированы и учтены в дальнейшей работе.

«Мы надеемся, что мнение карагандинского бизнес-сообщества будет учтено. Вопрос НДС и порога его уплаты должен решаться с учетом мнения экспертов, предпринимателей и депутатов», — отметил директор Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов.

По итогам встречи 120 присутствовавших бизнесменов озвучили более 120 предложений. Палата предпринимателей выразила благодарность вице-министру финансов за открытый диалог и разъяснение ключевых аспектов налоговой реформы.