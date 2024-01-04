«Караганды Жарык» оштрафовали после внеплановой проверки

ТОО «Караганды Жарык» состоит в местном разделе госрегистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по услуге по передаче электроэнергии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда ТОО «Караганды Жарык» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере около 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КРЕМ МНЭ РК.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Караганды Жарык», в ходе которой установил нарушения в части незаконного отказа от заключения договора с субъектом предпринимательства на оказание регулируемых услуг по передаче электрической энергии.

По результатам проверки, ДКРЕМ возбудил административное производство по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», которое по ходатайству субъекта было передано на рассмотрение в суд.

За допущенные нарушения постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда ТОО «Караганды Жарык» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге, проинформировали в комитете.