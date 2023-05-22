Карим Масимов подал апелляцию на приговор о госизмене

Как отметили в суде, по данному делу поступили апелляционные жалобы и от других участников процесса.
Экс-председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов, осужденный по обвинению в госизмене, подал апелляционную жалобу, сообщает Kazpravda.kz.
В пресс-службе столичного суда информацию подтвердили и отметили, что по данному делу поступили апелляционные жалобы и от других участников процесса.
"Поскольку данное дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно", иная информация не подлежит разглашению в целях недопущения нарушения закона", - добавили в ведомстве.
Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, его заместители начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин были взяты под стражу 8 января 2022 года.
Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января 2022 года.
9 января президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.
Комитет нацбезопасности завершил расследование в отношении бывшего руководства ведомства в августе 2022 года.
7 ноября прошлого года дело Карима Масимова поступило в суд Астаны.
24 апреля 2023 года суд Астаны признал Масимова виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Садыкулов и Ергожин также признаны виновными. Они получили соответственно 16 и 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Признанному виновным Осипову дали 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.
Масимова, Садыкулова, Ергожина и Осипова лишили званий генералов и государственных наград.
В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.