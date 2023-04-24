Карима Масимова приговорили к 18 годам тюрьмы

Вынесен приговор по делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.

Фото: пресс-служба суда Астаны

Уголовное дело в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова, его бывших заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова под грифом «совершенно секретно» рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Масимов и Садыкулов обвинялись в государственной измене (часть 1 статьи 175 Уголовного кодекса РК), насильственном захвате власти в Казахстане (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Ергожину было предъявлено обвинение в насильственном захвате власти в Казахстане (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК), а Осипову – в превышении власти и должностных полномочий (часть 3 статьи 362 УК).

Суд признал Масимова виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначил ему 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Садыкулов и Ергожин также признаны виновными. Они путем частичного сложения наказаний получили соответственно 16 и 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Признанному виновным Осипову дали 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимова, Садыкулова, Ергожина и Осипова лишили званий генералов и государственных наград.

В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, его заместители начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин были взяты под стражу 8 января 2022 года.

Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января 2022 года.

9 января президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.

Комитет нацбезопасности завершил расследование в отношении бывшего руководства ведомства в августе 2022 года.

7 ноября прошлого года дело Карима Масимова поступило в суд Астаны.