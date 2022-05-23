Картины, которые греют душу и тело

Теплыми, как мамино одеяло, получаются картины из войлока в исполнении учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы города Петропавловска.

На эти произведения хочется не только смотреть, но и прикасаться к ним, и даже укрываться. От них веет счастьем и домашним уютом. Свою первую выставку, которая открылась в галерее Qyzyljar art center, юные художники назвали «Вдохновение». Три десятка работ выполнены в технике войлоковаляния.

Школьница Арайлым Бекберген изобразила с помощью войлока легендарных влюбленных Қозы Көрпеш и Баян Сұлу.

– Они держат в руках красный цветок – символ вечной любви, – пояснила Арайлым.

Уютный войлок годится для изображения не только любви и цветов. Войлоком можно «нарисовать» все что угодно, даже ночной город, были бы под рукой шерсть, вода и мыло. А творческое вдохновение и фантазия приходят сами собой. В начале жизни их не приходится долго звать.

В школьном кружке войлоковаляния секреты старинного ремесла постигают 15 учащихся.