Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках награды будут отмечаться достижения в области постановки каскадерских трюков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии «Оскар» за достижения в области постановки трюков, начиная с 100-й церемонии «Оскар» для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году», - говорится в заявлении на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Как отмечается в релизе, правила участия и голосования для получения премии будут объявлены в 2027 году. Академия обещает позже сообщить другие подробности.