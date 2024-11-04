Касым-Жомарт Токаев: «Казахстан – стратегический и надежный партнер для Франции»

Международное сотрудничество , Европа , Президент
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После принятия решения о строительстве первой атомной электростанции, Казахстан может поддержать французскую атомную индустрию, утверждает президент РК Касым-Жомарт Токаев, прибывающий с государственным визитом в Париж во вторник, 5 ноября

lefigaro.fr: STANISLAV FILIPPOV / AFP

В преддверии государственного визита президента Казахстана в Париж французская газета «Le Figaro» опубликовала авторскую статью Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

...Приходится констатировать, что современный мир становится все более непредсказуемым и находится в положении беспрецедентной турбулентности и геополитической поляризации. Ситуацию осложняют два больших планетарных вызова: стремительно нарастающее климатическое потепление и массовое миграционное движение. Эти факторы, взаимно усиливая друг друга, ведут к разрушительным последствиям, от которых страдают миллионы людей по всему миру. Однако, существующие системы управления и международные механизмы реагирования оказываются недостаточно эффективными в условиях таких кризисов.

Особенно тревожно констатировать, что многосторонние институты все чаще оказываются в тупике. Пример Организации Объединенных Наций наглядно демонстрирует этот кризис. Эта организация, созданная изначально как символ всемирной солидарности, остаётся сегодня незаменимой и сталкивается с серьёзными сложностями.

Традиционные сверхдержавы, экономические и политические мастодонты расходятся по крупным текущим вопросам повестки дня. Последствия этих разногласий особенно остро ощущаются в регионах, где конфликты приобретают затяжной характер, тогда как структуры, созданные для разрешения этих разногласий, в первую очередь ООН, парализованы.

Таким образом, нам следует принять, что «геополитическая система координат» претерпела существенные изменения и переосмыслить мультилатерализм.

Одним из ключевых аспектов новой реальности является признание растущей роли группы средних держав. Экономическая и политическая важность этих стран растет, а их взвешенная и конструктивная позиция становится преимуществом в условиях глобальной неопределенности. Поскольку крупные державы не способны достичь консенсуса, именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность глобальному сотрудничеству.

На протяжении многих лет Казахстан активно проводит сбалансированную внешнюю политику и участвует в продвижении дипломатических инициатив по всему миру. Новый статус средней державы действительно налагает на нашу страну большую ответственность по осуществлению данной важной миссии.

Перед лицом текущих вызовов и роста рисков возникновения конфликтов Казахстан сопровождает миротворческие процессы и межцивилизационный диалог. Предоставляя площадку Азербайджану и Армении для переговоров по мирному договору, мы всемерно поддерживаем стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях. Ранее Астана принимала переговоры по сирийской проблематике, а также предоставляла площадку для многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. Наконец, мы регулярно проводим съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые служат уникальной платформой для продвижения межконфессионального диалога. Все эти действия отражают наши общие ценности солидарности, равенства и мира — ключевые принципы, которые мы разделяем с Францией.

В национальном плане мы создали прочную демократическую систему управления во внутренней политике и активно развиваем такие отрасли будущего, как «зеленая» энергетика, цифровые технологии и логистика, в том числе в тесном взаимодействии с французскими компаниями.

В сфере охраны окружающей среды мы твердо привержены глобальной климатической повестке и решительно поддерживаем Парижское соглашение по климату, подтверждая тем самым наши обязательства перед планетой и будущими поколениями. Заявленная нами цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году является еще одним доказательством последовательной реализации Казахстаном целей устойчивого развития.

Мы рады совместной с президентом Эмманюэлем Макроном реализации инициативы One Water Summit, которая состоится в декабре этого года с целью усиления сотрудничества по всем вызовам, связанным с водными ресурсами, дабы достичь самой жизненно важной цели устойчивого развития ООН: «Чистая вода и санитария для всех».

Кроме того, твердая приверженность принципу добрососедства позволяет нам развивать внутрирегиональную интеграцию через такие проекты, как «Срединный коридор» – стратегический проект, связывающий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море.

Речь идёт не только о расширении торговых путей; мы говорим об укреплении духа сотрудничества, способствующего взаимовыгодным экономическим связям между различными регионами. Такие усилия важны для обеспечения энергетической безопасности Европы и Франции, что является важным аспектом наших двусторонних отношений. Казахстан, являющийся мировым лидером по производству природного урана, рассчитывает сохранить свой статус надежного партнера французской атомной промышленности. 

Во время визита президента Э.Макрона в Астану в ноябре прошлого года наши страны выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества в сферах редкоземельных металлов, возобновляемой энергии и гражданской атомной энергетики, что открывает новые перспективы для расширения нашего стратегического партнерства. Положительный исход недавнего общенационального референдума по вопросу строительства первой в независимом Казахстане атомной электростанции закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Безусловно, это также будет способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности.

Это чрезвычайно важно в нынешнем контексте турбулентности. Поэтому необходимо, чтобы такие средние державы, как Казахстан, использовали свои возможности для продвижения многостороннего диалога и обеспечения глобальной и региональной стабильности.

Казахстан всегда ведёт проактивную, прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами.

Мы рассчитываем на работу с Францией, которая пользуется бесспорным авторитетом на международной арене и имеет большой дипломатический опыт. Вместе мы сможем внести свою лепту в построение стабильного и процветающего мира, гарантируя безопасное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и всеобщий прогресс. Именно с таким видением, по приглашению президента Французской Республики, я совершаю свой государственный визит в Париж, первый в истории наших отношений...

#Франция #Токаев #статья #партнер #Le Figaro

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