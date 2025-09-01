Он отметил огромный потенциал мегапроекта «Один пояс, один путь», получившего поддержку более 150 государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Данный глобальный проект может ежегодно приносить до полутора триллиона долларов дохода всем участникам торгово-логистических операций по маршруту «Пояса и пути». Большие возможности открывают и транспортные коридоры Север – Юг, Восток – Запад, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут. Перспективной выглядит новая инициатива налаживания «Трансалтайского диалога», нацеленная на эффективное задействование потенциала уникального по территории, численности населения и экономической мощи евразийского «алтайского» региона, объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию. Для реализации масштабных планов и проектов предстоит и далее развивать транспортную взаимосвязанность между нашими государствами, совместно работать над вопросами транзитно-тарифной стратегии. Данная проблематика может войти в повестку дня переговоров и дискуссий между руководителями портов и логистических центров на предстоящем первом форуме ШОС в ноябре в городе Актау, – сообщил Глава государства.