Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

Общество
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Глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

Президент Казахстана в сопровождении почетного караула возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания.
 
Скульптура солдата из бронзы высотой около 25 метров установлена на насыпном десятиметровом кургане. На стальных плитах увековечены имена защитников Отечества. 


 
Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек.

#президент #ветераны #День Победы #ВОВ

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