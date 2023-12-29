Касым-Жомарт Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы

Глава государства осмотрел новое здание Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан, которое было введено в эксплуатацию в текущем году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Центр функционирует с 2004 года и проводит исследования объектов окружающей среды, пищевых продуктов на бактериологические, молекулярно-генетические, паразитологические, санитарно-химические и токсикологические показатели и радиационный контроль.

Президенту показали лаборатории, в которых применяются современное высокоточное оборудование и новейшие методики, позволяющие в короткие сроки получать своевременные и достоверные результаты. Помимо современных анализаторов, центр использует портативное лабораторное оборудование с экспресс-методиками, не требующими применения агрессивных химических реактивов. Это позволяет сократить время исследований и снизить финансовые затраты.

По словам руководителя Медицинского центра Алексея Цоя, здесь функционируют 8 лабораторий. В ближайшее время планируется расширить номенклатуру исследований до 2000 показателей.

Внедрение международных стандартов качества и компетентности предоставит возможность Центру санитарно-эпидемиологической экспертизы стать Референс-лабораторией, которая будет проверять исследования на их точность и достоверность.

Осмотрев здание, президент выразил благодарность сотрудникам центра за ответственный подход к выполнению своих обязанностей и выразил уверенность в том, что новый объект послужит на благо страны. Он также подчеркнул стратегическое значение Медицинского центра Управления делами президента в деле обеспечения общественного здравоохранения.