Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на пожары – пресс-секретарь Президента

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай ответил на вопрос журналистов о поездке Главы государства в Костанайскую область, сообщает Kazpravda.kz.

"Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка Президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе. Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября", - написал Желдибай в Facebook.

По его словам, в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания.

"Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион", - отметил пресс-секретарь Президента.

По информации МЧС, загорание лесного массива произошло 2 сентября в 15:10 час. в 20 км от села Казанбасы, на территории КГУ "Басаманское УЛХ". Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП "Казгидромет", до 10-12 м/с, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы, в состав которого вошли руководители государственных органов.

В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ "Семиозерное УЛХ".

По состоянию на 13:00 час. предварительная площадь пожара составила более 2 тыс. га.

К месту пожара были направлены силы и средства ДЧС. Также дополнительно направляются личный состав войсковой части № 90260 в количестве 20 человек на транспорте ДЧС, курсанты Академии МВД, 15 водовозов организаций и предприятий, 50 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 3 единицы техники, 100 человек личного состава войсковой части № 52859 ДЧС Карагандинской области и 11 единиц техники.

Кроме того, направлены 3 пожарных поезда АО "КТЖ" (21 человек, Есильский пожарный поезд № 7: в составе два вагон-цистерны по 50 кубов воды, насосная станция; Кушмурунский пожарный поезд №8: в составе два вагон-цистерна по 50 кубов воды, вагон-насосная станция, вагон-гараж; Тобольский пожарный поезд №9: в составе два вагон-цистерны по 50 кубов воды, вагон-насосная станция).