Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.

Глава нашего государства пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.

Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

«Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень», – говорится в поздравительной телеграмме.