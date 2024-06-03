Касым-Жомарт Токаев принял председателя Госдумы России Вячеслава Володина

Международное сотрудничество, Россия, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Володин находится в Астане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России, отметили в Акорде.

#переговоры #Токаев #Госдума #Володин

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