Касым-Жомарт Токаев принял председателя Госдумы России Вячеслава Володина

Володин находится в Астане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России, отметили в Акорде.