Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки

Пресс-служба Президента сообщила о кадровых перестановках по указу Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz
Так, Указом Главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония.
Распоряжением Президента Ахмедиев Дархан Мейрамулы освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан.
Другим распоряжением Касым-Жомарта Токаева Алтай Абай освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
Следующим распоряжением Главы государства Адаев Ербол Даненович освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.