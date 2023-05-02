Касым-Жомарту Токаеву передали специальное послание от Эмманюэля Макрона

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Экономика, Европа
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства принял министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

Приветствуя дипломата, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-французских отношений и высказал уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.

«Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция – наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества», – заявил глава нашего государства.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.

В свою очередь Оливье Бешт поблагодарил президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.

«Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с Вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство», – сказал министр-делегат.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

#политика #Франция #Токаев #президент #экономика #международное сотрудничество #Европа #Макрон

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