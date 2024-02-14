Катание с горок стало причиной... досудебного расследования

Общество
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Михаил Тё, Жамбылская область

В результате зимних забав в Таразе произошел случай, который можно приравнять к акту вандализма. В популярных пабликах региона «завирусилось» видео, на котором группа молодых людей весело проводит время, катаясь на «бубликах» с горки. А в конце ролика ребята, спустившиеся на скорости, налетели на… одну из христианских могил и повалили крест. После этого последовали безудержный смех и нецензурная брань. Дело в том, что местом для катания люди выбрали территорию по соседству с кладбищем, расположенным рядом с мавзолеем Тектурмас и одноименным этноисторическим комплексом.

рисунок Михаила Тё

После обнародования этого видео мнения людей разделились. Одни выступили против катавшихся, осуждая их поступок, другие же заступились за них, при этом «переведя стрелки» на городские власти, которые не запретили здесь развлечения. Несомненно, удивляет, что кладбище уже много лет не огорожено. В итоге дети нередко из любопытства выбирают его местом для игр. Так, не раз замечали подростков, устраиваю­щих тут гонки на велосипедах или же догонялки.

О том, что кладбище – не место для веселья, должны говорить в первую очередь родители, но ведь многие из них даже не подозревают, что их чада свободно разгуливают среди могил.

– Все зависит от нас. От нашего воспитания, – считает местная жительница Юлия Агачкина. – У моего мужа на этом кладбище похоронено много родственников. Когда из жизни ушел мой отец, супруг привез меня на Тектурмас. Я хотела пойти к камням силы, о которых слышала прежде от мусульман. Пусть я и другой веры, но местная девушка отвела меня к ним. Там я плакала и молилась. И на душе стало легче. Тектурмас – место, которое дейст­вительно помогает людям и исцеляет душу. Я была на территории мусульманского кладбища и отнеслась с почтением. Нужно уважать друг друга независимо от вероисповедания.

А местная жительница Анна Лепехова говорит: зимой для детей надо делать горку в специально отведенном месте – и не будет проблем. А иначе куда им деваться?

Если вспомнить детство рожденных в советский период, то можно было наблюдать похожую картину. Из-за отсутствия специальных мест для катания школьники устраивали их сами. Причем там, где было удобно им. Они не задумывались, что спуск с горки в райо­не нынешнего ЦКЗ «Баласагун» сопровождался немалым риском для здоровья и, возможно, даже для жизни. Дело в том, что «горка» заканчивалась практически у проезжей части центрального проспекта Толе-би. И ведь долгое время никого это не заботило.

То же самое происходит и сегодня. Катание на Тектурмасе продолжается уже много лет. Просто никто не обращал на это внимания, пока не был нанесен ущерб месту погребения. Благо, что волонтеры, собрав достаточную сумму, решили восстановить сломанное.

Кстати, надо сказать, что после активного общественного порицания виновные не остались безнаказанными. На массовое недовольство местных жителей происходящим на сакральном объекте и их предложение закрыть прокат средств для катания департамент полиции области отреагировал незамедлительно. По факту осквернения могилы начато досудебное расследование по статье «Вандализм». Полицейские заверили, что ведется работа по запрету «пункта проката».

О необходимости принять соответствующие меры говорил и директор городского учреждения ритуальных услуг Кадырхан Абдуллаев. По его словам, вопрос о том, чтобы зимой здесь не катались, поднимался с 2010 года. Он подчеркивает, что привести в порядок могилу не проблема. Главное, чтобы люди поняли, что на кладбище нельзя веселиться. И неважно, какие захоронения – мусульманские или христианские. Обращался он и к предпринимателям, сдающим в аренду средства для катания, но тщетно. А что касается установки ограждения, то этот вопрос уже к местным властям.

#Тараз #кладбище #горки #досудебное разбирательство

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