Катание с горок стало причиной... досудебного расследования
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Михаил Тё, Жамбылская область
В результате зимних забав в Таразе произошел случай, который можно приравнять к акту вандализма. В популярных пабликах региона «завирусилось» видео, на котором группа молодых людей весело проводит время, катаясь на «бубликах» с горки. А в конце ролика ребята, спустившиеся на скорости, налетели на… одну из христианских могил и повалили крест. После этого последовали безудержный смех и нецензурная брань. Дело в том, что местом для катания люди выбрали территорию по соседству с кладбищем, расположенным рядом с мавзолеем Тектурмас и одноименным этноисторическим комплексом.