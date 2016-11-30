Кавалеры приглашают дам
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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В этот раз 32 пары демонстрировали свое мастерство в исполнении вальса, котильона и кадрили. К смотру они готовились заранее. Чтобы в совершенстве овладеть пластикой, в ПГУ были специально организованы классы, где любой желающий мог научиться искусству танца.
Но программа бала состояла не только из них. Гостям были представлены театральные постановки. Не обошлось и без музыкальных подарков от солистов филармонии госуниверситета.
Лучшие знания правил этикета и прекрасную технику исполнения танцев показали Дина Чумарова (энергетический факультет) и Темерлан Мейрамов (факультет химических технологий и естествознания).