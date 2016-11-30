​Кавалеры приглашают дам

В этот раз 32 пары демонстрировали свое мастерство в исполнении вальса, котильо­на и кад­рили. К смотру они готовились заранее. Чтобы в совершенстве овладеть плас­тикой, в ПГУ были специально организованы классы, где любой желающий мог научиться искусству танца.

Но программа бала состоя­ла не только из них. Гостям были представлены театральные постановки. Не обошлось и без музыкальных подарков от солистов филармонии госуниверситета.

Лучшие знания правил этикета и прекрасную технику исполнения танцев показали Дина Чумарова (энергетический факультет) и Темерлан Мейрамов (факультет химических технологий и естествознания).