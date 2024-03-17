Казахские джигиты и ковбои США обменяются опытом

Фото: акимат Астаны

В Астане ковбои США обменяются опытом с казахстанскими всадниками, сообщает акимат столицы.

- 20 марта в конно-спортивном комплексе «Аргымак» горожане смогут насладиться национальными видами спорта - кокпар, аударыспақ, теңге ілу и қыз қуу. Также можно будет поучаствовать в мастер-классе по тогызкумалак и асык ату. Будет ярмарка ремесленников. Вход бесплатный, - сказал руководитель городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов.

Руководитель управления физической культуры и спорта столицы Василий Левит отметил, что должны быть созданы условия для того, чтобы все могли принять участие в мероприятии.