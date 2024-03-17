Казахские джигиты и ковбои США обменяются опытом

Иностранцам представят казахский кокпар, передает Kazpravda.kz
В Астане ковбои США обменяются опытом с казахстанскими всадниками, сообщает акимат столицы.
- 20 марта в конно-спортивном комплексе «Аргымак» горожане смогут насладиться национальными видами спорта - кокпар, аударыспақ, теңге ілу и қыз қуу. Также можно будет поучаствовать в мастер-классе по тогызкумалак и асык ату. Будет ярмарка ремесленников. Вход бесплатный, - сказал руководитель городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов.
Руководитель управления физической культуры и спорта столицы Василий Левит отметил, что должны быть созданы условия для того, чтобы все могли принять участие в мероприятии.
- Делегация из Соединенных Штатов примет участие в качестве специальных гостей. Также в показательных выступлениях примут участие американские ковбои. Они обмениваются опытом с нашими всадниками. Иностранцам представят казахский кокпар, - рассказал руководитель отдела спорта Астаны Азамат Агзамов.