Казахский культурный центр открыли в Великобритании

Новый казахский культурный центр открылся в Великобритании. Теперь жители королевства могут лучше узнать национальные традиции и историю Казахстана, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечает телеканал, число казахстанцев, проживающих в Великобритании, растёт из года в год. Это студенты, обучающиеся в передовых вузах королевства, а также граждане РК, которые работают на местные компании.

- Тут у нас не только казахская диаспора из Турции, есть также те, кто приехал из Китая, Монголии, Казахстана. Кто-то учится, работает, живет здесь. Некоторые находят своих вторых половинок. Объединение казахов, популяризация и повышение знания молодежи о казахской культуре, обычаях, истории – это наши цели, - говорит председатель казахского культурного центра в Великобритании Исмаил Кесиджи.

Интерес к казахской культуре проявляют и британцы, в том числе благодаря известному певцу Димашу Кудайбергену. Чтобы понять слова песен любимого исполнителя, фанаты изучают казахский язык. На открытии центра они ближе познакомились с обычаями страны. Торжественное мероприятие совпало с балом молодёжи в Уорикском университете. Ежегодно мероприятие собирает казахстанских студентов со всей Великобритании.

- Очень важно, что это мероприятие самостоятельно организовано студентами. То есть, они занимаются самообразованием, общаются друг с другом. Здесь на этом мероприятии находятся студенты не только с Уориковского университета, но и из многих университетов Великобритании. Посольство всегда поддерживает такие инициативы и будет оказывать дальнейшее содействие укреплению связей между нашими студентами здесь в Великобритании, - отметил чрезвычайный и полномочный посол РК в Великобритании Магжан Ильясов. - Мы решили, что бал этого года мы проведем в национальном стиле. Я считаю своим долгом показать казахские традиции, обычаи. К примеру, сегодня мы пришли в национальных кольцах, серьгах и чапанах, - рассказала студентка Инкар Нурадил. - Я узнал, что у вас есть красивая традиция рассыпать конфеты. Обряд, символизирующий изобилие. Впервые услышал звучание национального музыкального инструмента домбры. Это здорово! - поделился студент из Турции Хан Арал.

В перспективе центр планирует приглашать молодых казахстанских музыкантов в Великобританию и продвигать их творчество. Также в планах продвигать в королевстве продукцию казахстанских предпринимателей. Возможно, даже превратить казахские танцы и одежду в тренд, заключил телеканал.