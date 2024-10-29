Казахстан будет экспортировать свои спутники в Монголию

Международное сотрудничество
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Венера Баталова
корреспондент

В рамках государственного визита президента Казахстана в Монголию было подписано историческое инвестиционное соглашение, нацеленное на создание и развитие системы спутников дистанционного зондирования Земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП РК

Фото: МЦРИАП

Этот проект предусматривает разработку спутника для Монголии, который станет частью общей казахстанско-монгольской группировки.                                                    

«Особо отмечу, что это первый экспорт казахстанского спутника в истории страны, полностью разработанного казахстанскими инженерами. Спутник будет адаптирован под потребности Монголии, что укрепит региональную спутниковую инфраструктуру и подчеркнет растущий потенциал Казахстана в сфере космических технологий» - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Технологии дистанционного зондирования позволят обеим странам более эффективно отслеживать состояние земель, управлять водными ресурсами и анализировать изменения окружающей среды. Казахстан и Монголия объединяют свои технические компетенции для разработки инструментов, направленных на решение актуальных экономических задач и поддержку устойчивого развития.

Проект реализуется на базе Национального космического центра Казахстана с участием монгольских инженеров. Казахстанские специалисты возьмут на себя обязательства по обучению монгольских коллег на всех этапах проекта, что обеспечит передачу необходимых знаний и укрепление профессиональных связей. 

#экспорт #Монголия #спутники

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