«Необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу. Как известно, наша страна является важнейшим звеном между Европой и Азией. Так, за прошлый год объем перевозок грузов по нашей территории превысил 1 миллиард тонн», - подчеркнул Президент.

Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны. Коридор «Север – Юг» открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор «Восток – Запад» и глобальная китайская инициатива «Один пояс, один путь» усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии.

Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута. Все эти маршруты должны работать как единая система, принося Казахстану ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности.

Как отметил Токаев, надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение.

«Недавно удалось направить первую партию зерна во Вьетнам через китайский порт Ляньюньган, планируется строительство железной дороги по маршруту «Тургунди – Герат» в Афганистане с перспективой выхода на рынок Пакистана. Но этим возможности открытия новых транспортных маршрутов и новых рынков не ограничиваются, впереди много работы», - продолжил Глава государства.

Вместе с тем глобальная конкуренция за транзит усиливается, предлагаются более дешевые альтернативные направления и решения. Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение.

Президент напомнил, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута «Восток – Запад».

Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как «Бахты – Аягоз», «Кызылжар – Мойынты». Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры.

«Также необходимо развивать автомобильные магистрали в рамках ключевых коридоров. На сегодня по всей стране строятся и ремонтируются 13 тысяч километров автодорог. При этом необходимо приоритетное внимание уделять транзитным коридорам. Следует ускорить строительство дороги «Саксаул – Бейнеу», которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана», - продолжил Президент Токаев.

Наряду с этим следует выстроить новую модель управления транспортной системой, при которой она будет окупать государственные инвестиции.

Мощный импульс необходимо придать контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая – всего около 7%. Для сравнения, в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов.

Правительству нужно принять специальную Программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов.

В повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования фрагментарная и недостаточно гибкая.

Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта.

«От грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов. Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию», - поручил Глава государства.

Он также поручил ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре.

Ведется работа по модернизации пограничных пунктов пропуска. В этом году будут полностью введены в строй 8 пунктов пропуска. В ближайшие три года будут реконструированы еще 34 пункта. Это очень масштабная и значимая работа, поскольку многие пограничные пропускные пункты не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и негативно влияют на имидж нашей страны.