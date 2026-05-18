Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию

По итогам 2025 года объем добычи угля в Казахстане составил 115 млн тонн, что на 7% выше показателя 2024 года. На внутреннее потребление и коммунально-бытовые нужды было направлено 85 млн тонн угля, экспорт составил 30 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Основные направления экспорта казахстанского угля: Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и другие страны.

В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн. Сейчас деятельность по добыче угля осуществляют 40 недропользователей.

Министерством энергетики ведется системная работа по привлечению инвестиций в угольную отрасль. В 2025 году объем инвестиций согласно рабочим программам к контрактам составил 305 млрд тенге, а в 2026 году ожидается привлечение порядка 553 млрд тенге инвестиций.

Особое внимание уделяется развитию геологоразведки. До конца текущего года планируется проведение аукциона по предоставлению прав недропользования на угольные месторождения по 10 участкам недр.

Напомним, Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам угля, занимая 10 место в мире. Общий объем запасов составляет 33,6 млрд тонн, что при текущих объемах добычи обеспечивает страну ресурсами более чем на 300 лет.