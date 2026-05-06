«Зеленую» энергию стали больше производить в Казахстане

В долгосрочной перспективе до 2035 года в стране планируется ввод более 8 ГВт мощностей ВИЭ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам I квартала 2026 года выработка электроэнергии от объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане составила 2,3 млрд кВт·ч, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Прогнозная выработка ВИЭ на 2026 год ожидается на уровне 8,8 млрд кВт·ч.

В текущем году планируется ввод 10 новых объектов ВИЭ, включая 4 ветроэлектростанции, 5 солнечных электростанций и 1 гидроэлектростанцию. Общая мощность новых объектов составит 245 МВт.

Доля ВИЭ в структуре генерации электроэнергии по итогам 2025 года достигла 7%. Казахстан намерен увеличить этот показатель до 15% к 2030 году.

Наша страна продолжает активное развитие сектора чистой энергетики. В отрасль уже привлечены известные международные компании, включая TotalEnergies, China Power, Masdar и China Energy.

В долгосрочной перспективе до 2035 года в стране планируется ввод более 8 ГВт мощностей ВИЭ. Реализация этих проектов позволит укрепить устойчивость национальной энергосистемы, повысить энергетическую безопасность и обеспечить дальнейшую диверсификацию энергобаланса страны.