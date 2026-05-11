Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом

По итогам мирового турнира Qazaqstan Barysy Grand, в котором приняли участие 295 мастеров татами из 36 стран, сборная Казахстана заняла третье место в общем медальном зачёте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Минтуризма

В частности, в весовой категории до 81 кг чемпионом турнира стал Жалгас Кайролла, а в категории до 100 кг золотую медаль завоевал Марат Байкамуров. Тем самым они принесли Казахстану две золотые награды.

Серебряными призёрами стали Талгат Орынбасар в весовой категории до 60 кг и Камила Берликаш в категории свыше 78 кг.

Бронзовые медали завоевали Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг).

Это значимое достижение в истории отечественного дзюдо: впервые Казахстан завоевал сразу два чемпионских титула на турнире серии Grand Slam.

Казахстан принимал этот престижный турнир четвёртый год подряд, вновь подтвердив высокий уровень организации перед мировым дзюдо-сообществом. В соревнованиях приняли участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира, а также призёры турниров серий Grand Slam и Masters.

В первый день турнира финальный блок поединков посетил Глава государства. Одним из ярких моментов турнира также стала встреча Golden Fight с участием олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.