Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Алматы посетил ключевые транспортно-логистические, энергетические, индустриальные и туристические объекты города республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В объезде приняли участие аким города Дархан Сатыбалды, руководство акимата области, а также представители ответственных ведомств и отраслевых организаций.

В ходе посещения аэропорта Алматы Нурлыбек Налибаев ознакомился с текущим состоянием проектов развития инфраструктуры объекта, включая здание перрона, площадку противообледенительной обработки самолетов, строительство новых грузовых стоянок и реконструкцию терминала внутренних рейсов. Общая площадь нового международного терминала аэропорта составляет 56 тыс. м2. Благодаря инвестициям в размере 93 млрд тенге пропускная способность объекта увеличилась до 14 млн пассажиров в год. С момента ввода в эксплуатацию в июне 2024 года нового терминала нагрузка на старое здание снизилась, и оно полностью перешло на обслуживание внутренних рейсов.

Первого вице-премьера также проинформировали о строящихся объектах и планах на предстоящий период. Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Косе Гокер сообщил, что компания TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAV Airports Holding), принявшая объект в управление, в августе прошлого года утвердила генеральный план на ближайшие пять лет на общую сумму $360 млн. Документом предусмотрены реконструкция терминалов, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, закупка наземного обслуживающего оборудования, возведение грузового перрона и объектов бортового питания, строительство гостиницы и многоуровневого паркинга, а также другие проекты. Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что Глава государства поставил задачу вывести Казахстан на уровень ведущих транзитных экономик региона, и Правительство рассматривает это поручение как приоритетное направление, оказывая ему всестороннюю поддержку.

«Я специально прибыл по поручению главы Правительства, чтобы ознакомиться с ходом работ в аэропорту. Модернизация Международного аэропорта Алматы – это стратегическое решение, направленное на превращение Казахстана в один из ключевых авиационных хабов Центральной Азии. Однако темпы работ крайне низкие. Алматы – один из наших красивейших городов, который посещает большое количество туристов. Строительные работы на территории аэропорта, которые портят облик города и создают неудобства для туристов, необходимо завершить до 1 июля. Господин Косе Гокер, пришло время завершить затянувшиеся работы, которые стали причиной справедливой критики со стороны пассажиров и туристов в районе аэропорта. В преддверии летнего сезона, когда туристический поток будет расти, необходимо также ускорить темпы модернизации и учитывать интересы населения. Акимат города, в свою очередь, должен держать на строгом контроле качество и своевременное завершение работ по модернизации», — отметил Нурлыбек Налибаев.

Он также отдельно остановился на недавнем инциденте с подтоплением международного терминала аэропорта Алматы из-за проливного дождя. Данная ситуация вызвала широкий общественный резонанс и повлекла негативную реакцию среди жителей и иностранных гостей города. В связи с этим первый заместитель Премьер-министра напомнил, что главным критерием работы является качество, и поручил акимату Алматы обеспечить интеграцию транспортной инфраструктуры аэропорта с городской сетью общественного транспорта, в том числе с перспективным направлением метро.

Первый заместитель Премьер-министра также посетил вокзал «Алматы-1», где проверил ход работ по реконструкции, начатых в марте прошлого года. Была представлена информация о завершении загрузки проектно-сметной документации на портал государственной экспертизы, однако получение заключения перенесено на 11 августа 2026 года.

«Когда мы прибыли по поручению главы Правительства, чтобы ознакомиться с ходом модернизации вокзала Алматы-1, были выявлены недостатки в работе АО «Қазақстан Темір Жолы». В летний период вокзал ежедневно принимает и отправляет 12 тыс. пассажиров, а зимой – около 7 тыс. В настоящее время для них круглый год создаются неудобства. Запланированные работы не доведены до конца, из-за чего пассажиры сталкиваются с трудностями. Темпы работ на столь важном объекте, расположенном в крупном мегаполисе, не выдерживают никакой критики. Наступает сезон летних отпусков. Поэтому работы необходимо ускорить. В истории нашей страны ранее не было случаев, когда одновременно проводилась модернизация 121 вокзала. Этот важный проект, реализуемый по специальному поручению Главы государства, необходимо выполнить качественно и в установленные сроки. Поручаю руководству «Қазақстан Темір Жолы» в кратчайшие сроки завершить работы на вокзале Алматы-1. Акимат города должен ежедневно контролировать ход и темпы работ. Данный вопрос находится на строгом контроле Правительства», — заявил первый заместитель Премьер-министра.

Нурлыбек Налибаев поручил подрядной компании ускорить прохождение экспертизы ПСД, обеспечить своевременную поставку оборудования, а акимату города – держать все работы на контроле. Также первый заместитель Премьер-министра уделил внимание вопросам, связанных с Большой Алматинской кольцевой автодорогой (БАКАД). Руководитель управления развития дорожной инфраструктуры города Алматы Олжас Шабданов доложил о ходе строительно-монтажных работ по подведению к трассе радиальных дорог в 6 точках. В данном направлении имеются вопросы касательно выкупа и освобождения необходимых земельных участков. Например, на участке до улицы Сабатаева из 410 земельных участков выкуплено только 118. А вдоль улицы Акын Сара все 66 земельных участков полностью изъяты в государственную собственность. Однако из-за невозможности отключения высоковольтных линий электропередачи в отопительный сезон демонтаж опор 110 кВ был отложен. На этом участке завершение работ запланировано на август текущего года. По остальным радиальным дорогам работы также продолжаются. В частности, для сохранения темпов работ на участках между городом Алматы и областью, из бюджета города были выделены средства на выкуп земельных участков, разработку проектной документации дорог и проведение строительных работ на территории области. С учетом поручения Главы государства по развитию дорожно-транспортной системы Алматы, было дано поручение ускорить строительные работы на БАКАД.

В рамках рабочей поездки в Алматы Нурлыбек Налибаев посетил ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, где ознакомился с ходом масштабных работ по модернизации. ТЭЦ-2, расположенная в Алатауском районе Алматы, является крупнейшим источником тепла в городе. Главная цель проекта модернизации – обеспечение стабильного тепло- и энергоснабжения путем перевода энергетического комплекса на природный газ, а также снижение вредных выбросов в атмосферу. Проект предусматривает запуск современной газовой станции, тепловая мощность которой достигнет 952 Гкал/ч, а электрическая – 600 МВт. В ходе реализации проекта установлены три газовые турбины и генераторы. Поставка оборудования выполнена на 99%. Завершено строительство вспомогательной инфраструктуры и дорог. Общий уровень готовности строительно-монтажных работ на основных объектах составляет около 55%. В настоящее время продолжаются работы в здании главного корпуса, на водогрейных котлах, пунктах подготовки воды и газа, а также на объектах электротехнической инфраструктуры. Все работы, включая поставку основного оборудования, идут в соответствии с утвержденным графиком. Завершение проекта запланировано на конец 2026 года.

Кроме того, первый заместитель Премьер-министра осмотрел ТЭЦ-3, расположенную на территории Илийского района Алматинской области. В рамках реконструкции на станции будет построена парогазовая установка мощностью не менее 450 МВт, а также обновлено изношенное оборудование. Подрядчиком выступает консорциум казахстанских компаний. На сегодняшний день ведутся работы по устройству свайного поля, первый комплект газотурбинной установки уже размещен на фундаменте, часть оборудования смонтирована на строительной площадке. Проектно-сметная документация находится на стадии прохождения государственной экспертизы. Завершение реконструкции запланировано на 2027 год. Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что вопросы развития Алматы и улучшения качества жизни населения города находятся на особом контроле Главы государства. Для обеспечения надежной и эффективной работы энергетических объектов со стороны Правительства приняты все необходимые меры. В связи с этим он поручил завершить модернизационные работы своевременно, без отставания от установленного графика. Также в ходе рабочей поездки Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией проектов Алматинского горного кластера, Almaty Superski и работой Индустриальной зоны.