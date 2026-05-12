Минэнерго раскрашивает дизтопливо для контроля расхода на посевной

Дизтопливо окрашивают в желтый, синий и красный цвета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил о проводимой работе по обеспечению дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей на весенне-полевых работах, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что в январе министерствами энергетики и сельского хозяйства был утвержден «График по поставке 402,2 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2026 года» в период с 1 февраля по 30 июня.

Рекомендуемая Министерством энергетики текущая цена дизтоплива составляет 263 тенге/литр до станции назначения в регионах. Конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 281 тенге/литр, что дешевле на 49 тенге/литр или на 15% ниже от розничных цен АЗС.

Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для СХТП, приняты меры:

- установлены отдельные ПИН-коды,
- окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета,
- создание отдельного виртуального склада для дизельного топлива электронной системе счет-фактур.

«В результате факт выборки снизился с 729 до 602 или на 127 тыс. тонн или 21%. Продолжение данной практики обеспечивает целевое использование дизтоплива для СХТП», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

По данным ведомства, в период «февраль-апрель» из 402,2 отгружено 204,8 тыс. тонн или 51%. Отгрузка дизтоплива в адрес СХТП находится на постоянном контроле МЭ.

