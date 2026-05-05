Производство радиаторов может значительно вырасти в республике

Новые национальные стандарты для отопительных приборов начали применять в Казахстане. Их внедрение уже проверили на производстве радиаторов в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли



Речь идет о стандарте СТ РК 4025-2025 «Приборы отопительные. Методы испытаний», утвержденном Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК в 2025 году для развития отечественного производства. Документ устанавливает единые методы испытаний радиаторов, конвекторов, тепловентиляторов и других устройств. Проверяются их теплотехнические, механические и эксплуатационные характеристики, от которых напрямую зависят безопасность и эффективность работы.



В Минторговли отмечают, что внедрение стандарта формирует единые требования к качеству продукции и усиливает защиту потребителей. Это также повышает доверие к отечественным производителям.



Эксперты подчеркнули, что принятие стандарта стало важным шагом для отрасли. По его словам, речь идет не только о технических требованиях, но и о формировании прозрачного рынка, где потребитель получает безопасный и проверенный продукт.



Стандарт предусматривает обязательный контроль через аккредитованные лаборатории. Это позволяет исключить выпуск несоответствующей и серой продукции, а также повысить уровень безопасности при эксплуатации отопительных приборов.



Внедрение новых требований уже влияет на развитие отрасли. По оценкам производителей, объем производства может достичь 10 миллионов секций в год. Это позволит снизить зависимость от импорта и усилить позиции казахстанских компаний на рынке.