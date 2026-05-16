Саткалиев и Лихачев провели переговоры по проекту АЭС «Балхаш»

Фото: Агентство по атомной энергии

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев провел двустороннюю встречу с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым в Москве, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в области развития атомной отрасли, включая реализацию проекта строительства АЭС «Балхаш» в Казахстане.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки кадров для атомной отрасли, развитию научно-технического сотрудничества, а также локализации производства и участию казахстанских предприятий в реализации атомных проектов.

«Мы обсудили вопросы локализации и задействования казахстанских компаний при строительстве данной станции, вопросы подготовки кадров, а также в целом развитие сотрудничества на долгосрочную перспективу. Отрадно отметить, что по всем позициям нами найдено общее понимание. Выработаны базовые подходы, которые полностью отвечают интересам наших государств и стратегическому характеру взаимоотношений между нашими странами», — отметил Алмасадам Саткалиев.

По итогам встречи Алексей Лихачев подчеркнул важность комплексной подготовки к реализации проекта АЭС «Балхаш», включая проведение инженерных и природно-климатических исследований площадки.

«Практически вся производственная программа выполняется, нам нужен как минимум год наблюдения за площадкой, чтобы на основании этого сформировать все необходимые отчеты и реализовать проект в четкой привязке к природным, геологическим и погодным условиям данного конкретного места», — заявил глава Росатома.

По его словам, проект станции «Балхаш» будет разрабатываться с учетом местных особенностей площадки и базироваться на российских технологиях в области атомной энергетики.

Стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.