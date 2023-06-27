Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Европа
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане на 11-м заседании Казахстанско-швейцарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсуждены возможности усиления двустороннего взаимовыгодного партнерства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, швейцарскую – посол, комиссар Федерального совета по торговым соглашениям, член правления SECO, руководитель Департамента двусторонних отношений SECO Эрвин Боллингер.

Швейцарский бизнес достаточно широко представлен в Казахстане. В основном это так называемые отраслевые флагманы – компании Philip Morris International (табачная промышленность), Glencore International (ГМК), Roche Holding (фарма), SGS (сертификация) или ABB (электротехника), Bühler Group (машиностроение) и другие. Всего в нашей стране действуют порядка 300 компаний с участием швейцарского капитала.

Серик Жумангарин отметил, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений 2 страны неизменно подтверждают приверженность к открытому политическому диалогу и дальнейшему укреплению. Отношения развиваются в русле взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«По итогам 2022 года товарооборот между нашими странами составил $1,4 млрд. Для таких государств, как Швейцария и Казахстан, подобный товарооборот – это не так много. Мы провели анализ наших потенциально готовых к экспорту товаров, готовы расширить действующий перечень еще на 90 товарных позиций на сумму $546,4 млн. Учитывая высокое качество швейцарских товаров, мы готовы предложить товары премиального сегмента: икру, рыбу, мед, вино-водочные изделия. Мы активно проводим работу с Еврокомиссией, уже согласован экспорт рыбной продукции, в проработке находится мед. На рабочих группах мы инициировали вопрос сертификации поставок казахстанской икры на рынок ЕС», – сказал С. Жумангарин.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес: торговля и инвестиции, сельское хозяйство, авиация, энергетика, техническое регулирование, стандартизация и метрология, образование и науки, интеллектуальная собственность, а также привлечение венчурных инвестиций.

По итогам межправкомиссии стороны договорились об обмене списками потенциальных экспортных товаров, которые могут быть поставлены на рынки Казахстана и Швейцарии, на постоянной основе проводить работу по поиску партнеров среди бизнес-кругов обеих стран и налаживанию поставок.

Швейцария входит в топ-3 инвесторов Казахстана после Нидерландов и США. Объем швейцарских прямых инвестиций в Казахстан с 2005 года превысил $31 млрд. Товарооборот между двумя странами за 2022 год достиг $1,4 млрд, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2021 годом ($1,3 млрд).

#экономика #товары #международное сотрудничество #вице-премьер #Жумангарин #Швейцария #экспорт #Европа #Минторговли

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