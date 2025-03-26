Казахстан и Кыргызстан будут поощрять и защищать взаимные инвестиции

Международное сотрудничество,Мажилис,Инвестиции
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

Согласно статье 3 Соглашения Правительство Республики Казахстан и Кабинет Министров Кыргызской Республики (далее - Договаривающиеся Стороны) поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов другой Договаривающейся Стороны в соответствии со своим национальным законодательством. 

Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из Договаривающихся Сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой Договаривающейся Стороны.

В соответствии со статьей 4 Соглашения каждая Договаривающаяся Сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой Договаривающейся Стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями.

Кроме того, каждая Договаривающаяся Сторона на территории своего государства предоставляет инвесторам государства другой Договаривающейся Стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвесторам любого третьего государства.

Каждая Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством определять чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены из действия этого обязательства.

Также, согласно пункту 1 статьи 5 Соглашения ни одна из Сторон не должна национализировать или принимать какие-либо другие меры, прямо или косвенно лишающие инвесторов государства другой Стороны их инвестиций.

По требованиям Соглашения, любой спор между принимающей Договаривающейся Стороной и инвестором государства другой Договаривающейся Стороны, возникающий непосредственно в связи с инвестициями на территории государства принимающей Договаривающейся Стороны, должен разрешаться мирным путем, посредством консультаций и переговоров.

В случае невозможности урегулировать спор мирным путем, заинтересованный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Соглашения, может представить спор для его разрешения в компетентный суд государства Договаривающейся Стороны, на территории которого были осуществлены инвестиции, либо в международные арбитражные учреждения. Решение арбитража является окончательным и обязательным для спорящих сторон.

#мажилис #соглашение #инвестиции #Кыргызстан

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