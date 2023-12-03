Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК

Сельское хозяйство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Проблемные вопросы взаимной торговли обсудили Казахстан и Россия, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ Казахстана

Глава МСХ РК Айдарбек Сапаров в Москве встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. На встрече обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимные меры по увеличение товарооборота между странами, сообщает отраслевое ведомство.

Глава МСХ отметил, что намерен тесно сотрудничать с Россией по вопросам сельского хозяйства и оперативно решать возникающие проблемы.

По словам министра, Казахстану интересен опыт России по видам и направлениям государственной поддержки.
Отдельно Айдарбек Сапаров остановился на интеграции информационных систем в АПК. При этом Минсельхоз Казахстана намерен перенять успешный опыт России в прослеживаемости зерна, который будет использован в разрабатываемой нашим министерством информационной системе прослеживаемости в растениеводстве.

"Полагаю, что дальнейшее сотрудничество в этом направлении даст положительный импульс двухстороннему сотрудничеству", - подчеркнул Сапаров.

Он добавил, что интеграция информационных систем ИС «ЕАСУ» с ФГИС «Аргус-Фито» и ФГИС «Меркурий» (Россельхознадзор) позволит в полной мере использовать экспортно-импортный потенциал наших стран, упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах.

Далее министры обсудили развитие взаимной торговли продукцией АПК: товарооборот между странами за девять месяцев 2023 года составил 2,6 млрд долларов. Сама структура товарооборота довольно неравномерна – импорт РК из РФ намного превышает экспорт. Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России, а именно – наращивание поставок говядины из РК. Глава МСХ предложил Дмитрию Патрушеву обсудить возможность замещения казахстанской говядиной импорта РФ говядины из третьих стран.

"В рамках телефонного разговора мы обсуждали действующие ограничения по ящуру на импорт животноводческой продукции из Казахстана в Россию. С целью дальнейшего развития и укрепления стратегического сотрудничества просим пересмотреть возможность снятия введенных ограничений, что позволит казахстанской продукции поступать на рынок Российской Федерации", - сказал Сапаров.
 

#Россия #сельское хозяйство #МСХ РК #Айдарбек Сапаров #информсистемы

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