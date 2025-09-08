Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам

Сегодня генеральный прокурор Берик Асылов принял участие в работе 30-й конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятий состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам противодействия киберпреступности, применения цифровых доказательств, возврата активов, а также сотрудничества для эффективного реагирования на новые виды и угрозы преступности.  

На полях конференции генеральный прокурор Казахстана Б.Асылов и министр юстиции Сингапура Э.Тонг подписали Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Данное соглашение направлено на противодействие преступности, в том числе  для сбора доказательств вины подозреваемых и обвиняемых, а также возврата незаконно выведенных активов.

По словам главы казахстанского надзорного органа, заключение подобного рода соглашения имеет для Казахстана особое значение, учитывая статус Сингапура как ведущего мирового финансового центра и ключевого узла глобальных торгово-инвестиционных потоков.

Кроме того, генеральный прокурор провёл двусторонние встречи с генеральным прокурором и министром внутренних дел Сингапура, с которыми обсудил вопросы совместного противодействия актуальным видам преступности, обмена передовым опытом, наметив шаги по дальнейшему совместному взаимодействию.

#Сингапур #генпрокурор

