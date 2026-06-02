Кто может попасть под амнистию в Казахстане

Закон и Порядок

Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД разъяснили, кто может попасть под уголовную и административную амнистии в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В связи с принятием новой Конституции Главой государства инициировано проведение уголовной и административной амнистии. Новый этап конституционного развития Казахстана закрепил принципы справедливости, гуманизма и уважения достоинства человека, что стало важной основой для дальнейшей модернизации правовой системы страны. Амнистия представляет собой не проявление снисходительности к преступности, а исключительный правовой акт, отражающий гуманистическую и созидательную направленность государственной политики.

В реализацию данного поручения Президента депутаты Мажилиса разработали законопроект об амнистии по отдельным категориям правонарушений. МВД совместно с другими государственными органами активно участвует в рабочих группах по обсуждению проекта документа. Амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. При этом следует подчеркнуть, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые.

По линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести. Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен. Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного.

Меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи осужденных, находящихся в исправительных учреждениях.

-  Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива. Таким образом, документ сохраняет принцип неотвратимости ответственности за тяжкие и общественно опасные деяния: при повторном совершении правонарушения меры ответственности будут применяться на общих основаниях, - отметил заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.

В свою очередь масштабная административная амнистия охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов. В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 часов 17 марта 2026 года.

Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на население и субъекты предпринимательства, а также на стимулирование их дальнейшей экономической активности. Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.

- Административная амнистия носит взвешенный характер и не распространяется на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку. В их числе – незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения ПДД (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также повторные правонарушения и дела, рассматриваемые судами. Таким образом, проведение административной амнистии не окажет негативного влияния на действующие механизмы контроля и уровень общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме, - отметил спикер.

Предлагаемый законопроект отражает последовательность государственной политики, сочетая принципы гуманизма и идеологии закона и порядка. В настоящее время документ находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.

#МВД #законопроект #амнистия

