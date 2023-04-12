Казахстан и Якутия будут развивать совместные проекты

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с делегацией из Якутии во главе с первым заместителем председателя Правительства Республики Саха Кириллом Бычковым. Стороны обсудили потенциал развития торгово-экономических взаимоотношений, в частности, продвижение несырьевых товаров и услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Серик Жумангарин отметил, что в прошедшем году произошел значительный рост торговли между Казахстаном и Республикой Саха. Товарооборот вырос почти в 55 раз и достиг $77,9 млн. Причем увеличился как казахстанский экспорт, так и объемы импорта из Якутии.

«За прошедший год мы смогли наладить поставки новых промышленных товаров в Республику Саха. Вместе с тем Казахстан имеет возможность нарастить экспорт в Россию по 180 наименованиям обработанных товаров на сумму порядка $1 млрд. Мы готовы точечно проработать потребности вашего рынка и необходимые поставки», - отметил вице-премьер.

Казахстан успешно применяет практику проведения реверсных торгово-экономических миссий. Такие деловые мероприятия позволяют лучше понимать бизнес-возможности двух стран, а также способствуют налаживанию долгосрочных торгово-экономических связей. Только за последние два года Министерство торговли и интеграции РК в сотрудничестве с «QazTrade» организовали торговые миссии в Москву, Казань и Екатеринбург.

«Наши бизнесмены мало знают Якутию, нужно открывать для них это направление. Готовы рассмотреть возможность проведения торгово-экономической миссии Республики Казахстан в Республику Саха для знакомства с рынком», - сказал Жумангарин.

Существенную роль в развитии торгово-экономических отношений играет доступная логистика и развитая инфраструктура. Сейчас в Казахстане разрабатывается Единая стратегия развития трансграничных хабов. Концепция хабов включает в себя сеть из пяти приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации. В этой связи вице-премьер пригласил якутских бизнесменов участвовать в реализации этих проектов.

В свою очередь представители делегации Республики Саха проявили большой интерес к созданию совместных с Казахстаном предприятий. По мнению Кирилла Бычкова, между обеими странами есть множество перспективных направлений для сотрудничества.

«Сегодняшняя встреча для нас очень важна, поскольку во многом продолжает договоренности, достигнутые в рамках поездки главы нашей республики в Казахстан в январе этого года. Мы готовы развивать совместный с Казахстаном бизнес. Можем предложить производство ветеринарной вакцины в Казахстане, а также реализовывать проекты в сфере цифровизации отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ. У нас есть наработанные опыт и технологии повышения энергоэффективности и мы готовы ими делиться», - сообщил первый заместитель председателя Правительства Республики Саха.

Потенциальные партнеры видят возможности для активизации совместной работы за счет увеличения экспорта из Якутии топливно-энергетических товаров, ювелирных изделий, экологически чистых продуктов питания, а также импорта из Казахстана промышленной продукции, различного оборудования и продовольствия.

Сегодня основу якутского импорта составляют драгметаллы, оборудование для перерабатывающей промышленности, вакцины. Казахстан экспортирует части к машинам и устройствам, двигатели, радиаторы, воздухонагреватели из черных металлов, части и принадлежности машин для обработки информации, инвентарь и оборудование для занятий спортом и другое.

#переговоры #сотрудничество #развитие #проекты #Якутия

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