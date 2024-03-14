Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан

Международное сотрудничество, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в рамках визита главы государства в Азербайджан, встретился с главой МСХ Меджнуном Гадиром оглу Мамедовым, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК

Фото: Акорда

На встрече Айдарбек Сапаров подчеркнул, что в сфере взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства между Казахстаном и Азербайджаном имеется потенциал для роста и развития. 

«По итогам 2023 года объем двусторонней торговли продукцией АПК снизился почти на половину и составил порядка 75 млн долларов США. Однако уже в текущем году в структуре экспорта Казахстана в Азербайджан появились новые товарные позиции – КРС, мясо, пищевые субпродукты домашней птицы. Кроме того, страны уже обменялись списками заинтересованных производителей продукции АПК. Поэтому работа над увеличением количества товаров экспорта/импорта между двумя государствами продолжится», - говорится в пресс-релизе МСХ.

Министр также посетил Бакинский зерновой терминал, 50% которого владеет АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». 

По словам министра, на постоянной основе ведется работа по снятию ветеринарных ограничений в двустороннем порядке. Так, в феврале 2023 года согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Казахстана в Азербайджан племенного и убойного КРС и МРС, готовой мясной продукции (консервы, колбасы и прочее). МСХ продолжит работу по согласованию ветеринарно-санитарных требований на молоко и молочную продукцию, мясо птицы и птицеводческую продукцию.

«Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Казахстан заинтересован в поставках на рынок Азербайджана подсолнечного масла, кондитерских изделий, шоколада, сливочного масла, мороженого, мяса и мясных продуктов и др. Это позволит расширить экспортные поставки Казахстана дополнительно на сумму более 75 млн долларов. Также Казахстан заинтересован в поставках из Азербайджана свежих фруктов, ранних овощей и орехов», - сообщили в ведомстве.

Министр подчеркнул, что агропромышленный сектор Казахстана имеет большой потенциал и пригласил азербайджанских партнеров обратить внимание на инвестиционные возможности в секторе АПК. 

Он подчеркнул важность развития проектов в таких сферах, как глубокая переработка зерна, переработка масличных культур, картофеля, сахарной свеклы, фруктов и овощей, мяса и молока, а также производство детского питания.

В заключение Айдарбек Сапаров пригласил г-на Меджнуна Гадира оглу Мамедова на встречу государств-членов Организации тюрских государств и Тюрский Агробизнесфорум, которые пройдут с 19 по 21 марта в Таразе. По мнению министра, это мероприятие послужит укреплению казахстанско-азербайджанского сотрудничества в области сельского хозяйства.

#казахстан #сельское хозяйство #Азербайджан #экспорт

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