Казахстан начнёт производить экологичное авиатопливо

Международное сотрудничество, Энергетика, Транспорт, Технологии
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На сегодня все крупные НПЗ РК готовы к производству топлива марки JET A-1, которое соответствует международным стандартам и используется во многих странах мира.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане состоялся «Первый казахстанский авиационный диалог: Энергетический переход во имя устойчивого развития и реализации транзитного потенциала Центральной Азии». На форуме были обсуждены вопросы снижения выбросов в авиационной отрасли (Fly Net Zero 2050), возможности для производства устойчивого авиатоплива в Казахстане, переход Казахстана на авиатопливо марки Jet A-1, влияние геополитической напряженности и экономических санкций на развитие транзитного потенциала Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Одна из основных задач форума — объединение усилий авиационного сообщества Центральной Азии для разработки Дорожной карты по развитию гражданской авиации с учетом глобальных тенденций на рынке авиатоплива. Предполагается, что итоги Первого казахстанского авиационного диалога послужат развитию рынка авиатоплива и повысят уровень безопасности полетов в Казахстане и Центральной Азии.

На сегодня все крупные НПЗ РК готовы к производству топлива марки Джет А-1 (JET A-1), которое соответствует международным стандартам и используется во многих странах мира.

"Использование данного вида топлива повысит спрос на топливно-заправочные комплексы аэропортов РК и позволит отечественной авиационной отрасли соответствовать международным стандартам в области безопасности и качества предоставления услуг", - отметили в КГА.

Сообщается, что Казахстану предстоит рассмотреть возможность производства устойчивого альтернативного авиатоплива (SAF). Это повысит привлекательность отечественных аэропортов для иностранных авиаперевозчиков (с 2030 года европейские авиаперевозчики переходят или частично переходят на SAF).

Директор Департамента по устойчивому развитию Авиационной Администрации Казахстана Жанна Шек отметила, что использование SAF в рамках CORSIA  может стать важным средством для сокращения выбросов парниковых газов от авиации и достижения целей по борьбе с изменением климата. 

"Он способствует экологической устойчивости авиации и стимулирует развитие устойчивых технологий и рынков", - подчеркнула она.

В рамках мероприятия был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и международными компаниями авиационного рынка, а также письма о намерениях.

Также для специалистов отрасли представители Лондонского офиса международной корпорации S&P Global Commodity Insights провели обучающий семинар по ознакомлению с методологией расчета котировок Platts и их применение к авиационному топливу.

Фото пресс-службы КГА МИИР РК

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