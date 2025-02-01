Казахстан не только догоняет, но и опережает США по динамике появления «декакорнов» – глава Dealroom.co

Цифровизация
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Казахстан создал технологическую экосистему, которая порождает стартапы стоимостью до $10 млрд с темпами, сравнимыми с ведущими технологическими экосистемами мира, включая США и Китай, передает Kazpravda.kz

Фото: Минцифры РК

Об этом заявил Йорам Вийнгаарде, основатель и генеральный директор Dealroom.co – ведущей мировой платформы анализа стартапов и венчурных инвестиций.

Выступая на международном форуме Digital Almaty 2025, Йорам Вийнгаарде подчеркнул важность новых экосистем и перспектив, которые они открывают для глобального рынка. По его словам, США и Европа остаются лидерами по числу стартапов, однако страны Азии демонстрируют высокие темпы роста. Казахстан уже занимает 15–20% от всего глобального венчурного капитала, инвестируемого в Центральную Азию.

«Казахстан стал важным игроком на мировой арене стартап-экосистем. Сегодня здесь развивается большое количество высокотехнологичных стартапов, и вложения венчурного капитала в регион значительно увеличились. Казахстан не только догоняет, но и опережает США по динамике появления "декакорнов" — стартапов с оценкой в более 10 миллиардов долларов США. За очень короткий срок в еще совсем молодой ИТ-экосистеме Казахстана уже появились такие компании, как Kaspi.kz, имеющие оценку выше 10 миллиардов долларов, что подчеркивает высокий потенциал казахстанской экосистемы в привлечении международных венчурных инвестиций и создании компаний мирового уровня», — отметил Йорам Вийнгаарде.

В рамках работы Dealroom.co уже проанализировано 101 стартап в Казахстане, что является лишь началом изучения региона. Вийнгаарде выразил уверенность, что в течение следующего года, благодаря укреплению сотрудничества с международным технопарком Astana Hub, база данных значительно расширится, что позволит более точно оценить возможности и тенденции казахстанской стартап-экосистемы.

Интеграция экосистемы Казахстана в платформу Dealroom.co имеет стратегическое значение, открывая доступ к международным инвестициям и партнёрствам. Это поможет казахстанским стартапам привлечь капитал, ускорить выход на глобальные рынки и укрепить позиции страны на мировой карте инноваций.

Напомним, что 31 января – 1 февраля в Алматы, в выставочном комплексе «Атакент», проходит международный форум Digital Almaty 2025. Тема мероприятия — «Industrial AI: технологии для новой эры». Форум организован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством иностранных дел РК, акиматом Алматы и АКФ «Парк инновационных технологий».

Dealroom.co — это глобальная платформа, собирающая и анализирующая данные о стартапах, венчурных инвестициях и корпорациях по всему миру. Основанная в 2013 году в Амстердаме, Dealroom.co зарекомендовала себя как ключевой источник аналитики и данных для венчурных инвесторов и стартапов. Платформа содержит информацию о более чем 2 миллионах стартапов и инвесторов, предоставляя уникальные возможности для оценки инвестиционных перспектив, анализа экосистем и прогнозирования их роста.

#искусственный интеллект #Dealroom.co #Йорам Вийнгаарде #декакорны

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