Фото: правительство

Форум собрал свыше 1 тыс. участников из более 50 стран, включая руководство международных и отечественных компаний в сферах промышленности, энергетики, АПК, финансового сектора, фармацевтики, консалтинга и др.

Олжас Бектенов в своем выступлении отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу объявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла. Масштабной задачей является внедрение проактивной инвестиционной политики с переходом к модели, когда государство не только сопровождает бизнес, но и активно участвует в создании и запуске новых проектов.

Правительством РК ведется системная работа по трансформации национальной экономики. За 9 месяцев текущего года ВВП страны увеличился на 6,3%. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили порядка 13,8 трлн тенге. В целом, инвестиционный уровень РК подтвержден ведущими рейтинговыми агентствами мира. В частности, Moody’s повысило долгосрочный рейтинг страны с прогнозом «Стабильный», что является лучшим показателем в истории независимого Казахстана. Перспективным направлением для инвестиций назван Транскаспийский международный транспортный маршрут, имеющий стратегическое значение для Казахстана и всего региона.

По ТМТМ реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе с участием иностранного капитала и международных финансовых институтов. Отдельное внимание уделено реализации поручений Главы государства по масштабной цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта. Укреплению цифрового кластера содействует открытие международного центра ИИ Alem.ai, нацеленного на внедрение передовых решений и дальнейшую акселерацию стартапов. Казахстан последовательно укрепляет правовые и институциональные основы, обеспечивающие защиту интересов предпринимателей и равные условия ведения бизнеса.

Так, для проектов свыше $60 млн действует инструмент Соглашения об инвестициях, обеспечивающий стабильность законодательства на 25 лет. Уникальные условия для ведения бизнеса предоставляются в Международном финансовом центре «Астана». Наличие юрисдикции английского права на базе МФЦА гарантирует прозрачность юридических процедур. Также Центр выступает надежным партнером для развития «зеленых», исламских и инновационных финансовых инструментов.

«Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного диалога с инвесторами является неотъемлемой частью нашей инвестиционной политики. Приглашаю всех использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов»,— подчеркнул Олжас Бектенов и привел конкретные примеры того, как достигнутые договоренности с инвесторами быстро превращаются в реальные проекты и действующие предприятия в РК.

В рамках достигнутого на полях KGIR-2024 соглашения компания Fufeng Group на сегодня реализует проект по созданию агропарка по глубокой переработке кукурузы. Предприятие вскоре будет введено в эксплуатацию. Договоренность с PepsiCo в текущем году привела к конкретным результатам в виде строительства завода по производству соленых закусок в Алматинской области. Предприятие будет запущено в эксплуатацию в начале следующего года. Еще одним наглядным свидетельством высокой динамики сотрудничества является строительство компанией Dalian Hesheng Holding Group завода по глубокой переработки пшеницы.

Президенту Казахстана накануне представлена инициатива испанской компании Roca Group по производству современной сантехники. Новое предприятие будет выпускать экспортоориентированную продукцию высокого качества. Компания Lihua Group, с которой в начале текущего года также были проведены переговоры, запустила проект по созданию хлопково-текстильного кластера на территории специальной экономической зоны TURAN в Туркестанской области. Одним из масштабных проектов, реализованных всего за 2 года, является недавно открытый автомобильный завод KIA Qazaqstan. Премьер-министр подчеркнул, что скоординированные усилия государства и бизнеса придадут дополнительный импульс инвестиционному и технологическому развитию Казахстана.

Участники KGIR-2025 отметили, что благоприятная инвестиционная политика, прозрачная правовая система, сильная финансовая структура и предсказуемая экономическая среда делают Казахстан надежным партнером для бизнеса. Президент по региону Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия компании PepsiCo (США) Давид Манзини отметил, что Казахстан предлагает международному бизнесу сильный инвестиционный климат и поддержку со стороны государства по всем вопросам. Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне в своем выступлении подчеркнул достижения Казахстана по таким ключевым направлениям, как цифровизация, региональное сотрудничество и «зеленый» переход.

«Казахстан является лидером региона в области цифровой трансформации и экологически чистого производства. Мы приняли решение о вложении инвестиций в размере $40 млн в строительство крупнейшего в Центральной Азии предприятия по производству пищевых добавок, соответствующих стандартам GMP. Наш завод строится в Специальной экономической зоне TURAN, расположенной в городе Туркестан. Производство обеспечит создание 500 рабочих мест и позволит достичь годового экспорта на сумму $100 млн, с последующим ростом»,— отметил глава турецкой компании Orzax Сельман Алимоглу.

Также выступили вице-председатель Совета директоров Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd.,(КНР) Юй Юйфей, генеральный директор компании Stadler CIS Александр Люфт (Швейцария), президент по СНГ Roca Group Дэниэл Эрнандес (Испания), региональный директор CISSE Visa Кристина Дорош (США), генеральный директор KIA Qazaqstan Ким де Ки (Корея).