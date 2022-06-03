Казахстан полностью готов к референдуму – глава ЦКР

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров заявил о готовности участковых комиссий ко дню голосования, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Мы заслушали все региональные, областные, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента комиссии референдума. По информации наших коллег, участковые комиссии готовы ко дню голосования, бюллетени доставлены на участки и обеспечена их сохранность", – сообщил Нурлан Абдиров.



При этом он призвал казахстанцев еще раз проверить себя в списке, узнать, на каком участке можно проголосовать.



Тем, кто живет в одном населенном пункте, но прописан в другом, – рекомендуется обратиться за открепительными удостоверениями до 18:00 4 июня.



"Хочу обратить внимание всех участников республиканского референдума, что сегодня в полночь завершается агитация и завтра,4 июня, с 00:00 часов у нас день тишины", – резюмировал Абдиров.