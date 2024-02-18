Казахстан получил безвозмездный грант из Пандемического фонда Всемирного банка

Средства направят для решения задач в области эпидемнадзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Астане состоялся официальный запуск гранта Пандемического фонда с участием министерства здравоохранения РК, постоянного координатора ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори, представителя ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, исполнительного директора Пандемического фонда Прия Басу, представителей дипломатических миссий, сообщает Минздрав республики.

Средства из Пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала.

Страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию данного гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку министерству здравоохранения.

Казахстан стал одной из 36 стран Европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму 19 млн долларов США и мультистрановой грант на сумму 27 млн долларов США сроком на три года.