Казахстан принимает международный турнир по легкой атлетике Мемориал Гусмана Косанова
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2 августа в Центре олимпийской подготовки в Алматинской области стартует международный легкоатлетический турнир Мемориал Гусмана Косанова, передает Kazpravda.kz
Соревнования включены в серию World Athletics Continental Tour Bronze Level и являются важным этапом международного сезона.
В этом году турнир пройдет со 2 по 3 августа. В нем примут участие 214 атлетов из 17 стран. От нашей сборной выступят многие лидеры.
В рамках соревнований спортсмены смогут набрать важные рейтинговые очки в преддверии чемпионата мира, который пройдет в сентябре текущего года в Японии.
Вход для зрителей свободный.