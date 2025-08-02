Фото: НОК Казахстана

Соревнования включены в серию World Athletics Continental Tour Bronze Level и являются важным этапом международного сезона.

В этом году турнир пройдет со 2 по 3 августа. В нем примут участие 214 атлетов из 17 стран. От нашей сборной выступят многие лидеры.

В рамках соревнований спортсмены смогут набрать важные рейтинговые очки в преддверии чемпионата мира, который пройдет в сентябре текущего года в Японии.

Вход для зрителей свободный.