Фото: Минобороны

Согласно нововведениям, граждане Турции смогут посещать Казахстан без виз, если время их пребывания не превышает 90 календарных дней с момента пересечения госграницы, а также в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В данное время им предоставлена возможность находиться на территории страны без необходимости оформления визы сроком до 30 дней.

«Целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турецкой Республикой, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Республике Казахстан, а также активизация экономической дипломатии», – говорится в информации.

Полный перечень стран, на которые распространяются изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане доступен для общественного обсуждения до 28 июля на портале «Открытые НПА».